Anziana coppia trovata morta | il figlio lancia l’allarme ora è giallo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Social.: il, ora è– Sono stati trovati privi di vita all'interno della loro abitazione in località Melicogna, nelle campagne di Caselle in Pittari, in provincia di Salerno. Marito e moglie, rispettivamente di 80 e 85 anni. Ilhatoai carabinieri dopo che da alcuni giorni non riusciva a contattare telefonicamente gli anziani genitori. nel Salernitanonel Salernitano – Ildell'ha allertato immediatamente i carabinieri dopo aver tentato più volte di contattare i genitori senza ricevere alcuna risposta.