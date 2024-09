Un' edizione speciale da romanzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ogni vettura premium che si rispetti propone sul mercato delle edizioni speciali ricche di contenuti esclusivi. All’appello non manca DS, che per la sua 7 ha lanciato la Antoine de Saint Exupéry. È un vero e proprio omaggio all’esploratore e poeta francese - autore del celebre“Il piccolo principe” -, che si è confrontato con le proprie riflessioni, utilizzando l'Arte del Viaggio come mantra attraverso una Collectionricca di simbolismi e allegorie. Per gli esterni, DS ha creato un'esclusiva tonalità grigio-viola dai riflessi leggermente dorati chiamata "Vol de Nuit", che prende il nome dal celebredello scrittore.