Un recupero pieno di emozioni e gol FolloGavo e Livorno un punto per uno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un finale pazzesco salva il Follonica Gavorrano. Ildella prima giornata del girone E di serie D ha visto la formazione di Marco Masi pareggiare 2-2 in casa colall’ultimo secondo su calcio di rigore trasformato da Lo Sicco. Minerari due volte sotto e due volte capaci di rimontare la corazzata. Secondoconsecutivo quindi per Lo Sicco e soci al termine di un’altalena di. Passano due minuti e arriva la prima occasione del Follonica Gavorrano: palla in profondità di Tatti per Zini, che controlla in velocità e calcia sul portiere, biancorossoblù vicini al gol. Al 25’ l’arbitro assegna un dubbio calcio di rigore al, per un contatto in area tra Pignat e Marinari. Capparella dal dischetto si fa quasi parare il penalty da Antonini che intercetta, ma la palla entra e ilpassa in vantaggio.