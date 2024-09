Strategia bifronte Meloni incontra Draghi mentre i suoi Conservatori lo attaccano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) A Palazzo Chigi, l’incontro tra Giorgiae Mariosegna un momento cruciale di dialogo e collaborazione. I temi trattati non sono di poco conto: i rapporti con Bruxelles, la crisi economica e le sfide macroeconomiche che l’Italia e l’Europa dovranno affrontare nei prossimi anni., ex presidente del Consiglio e figura di rilievo internazionale, offre suggerimenti concreti aper evitare una possibile procedura d’infrazione per deficit eccessivo. La premier, consapevole dell’importanza di mantenere un canale aperto con una personalità del calibro di, ascolta attentamente, soprattutto quando si tocca il delicato tema degli eurobond, considerati uno strumento essenziale per gestire la crisi finanziaria. Nonostante la collaborazione apparente, però,gioca su due piani distinti.