Sport in tv oggi giovedì 19 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 19 settembre 2024)19, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sulla Louis Vuitton Cup, con la sfida tra Luna Rossa e American Magic a tenere banco e ad attirare l’attenzione degli appassionati su chi sarà l’altra finalista di questa competizione con Ineos. Ci saranno da seguire i tornei di tennis in Asia, con Mattia Bellucci e Fabio Fognini impegnati rispettivamente ad Hangzhou e a Chengdu, in Cina. In primo piano la Nazionale italiana di hockey pista femminile, impegnata nei quarti di finale della rassegna iridata contro la Colombia.