Roma mobilità rivoluzionata dal weekend fino a martedì | le cose da sapere

SABATO 21 SETTEMBRE. Concerto dell'Orchestra Giovanile in piazza Garibaldi davanti alla Fontana dell'Acqua Paola. Dalle 8 verrà chiusa al transito veicolare via Garibaldi nel tratto compreso tra Passeggiata del Gianicolo e via Giacomo Medici. Cambio di itinerario per la linea 115 dalle 8 alle 16 salterà le fermate numero 82710 e 72815 situate rispettivamente in via Garibaldi e via delle Mura Gianicolensi; mentre dalle 16 al termine del servizio salterà le fermate 20296 e 82709 di via Garibaldi.