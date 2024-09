Real Madrid il 18enne Endrick sposa la modella Gabriely Miranda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un 2024 degno di nota per, il giovane brasiliano entrato a far parte della rosa deldi Carlo Ancelotti dopo l’acquisto avvenuto due anni fa. Iltalento carioca ha infatti annunciato su Instagram in un post combinato il suo matrimonio contre anni più grande di lui e anche lei molto popolare, con più di un milione di followers. “Matteo 19:6. Così non sono più due, ma una sola carne. Perciò ciò che Dio ha unito, nessuno separa. Un cuore come emoji e soprattutto un anello, o meglio la fede. Finalmenteti”, si legge nel post. Nei mesi scorsi la coppia aveva fatto notizia dopo che nel podcast ‘Pod Delas’ avevano riconosciuto di avere un contratto, rivelando anche alcuni dettagli scritti in detto documento.