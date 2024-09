Open Arms | minacce e insulti social ai pm all’attenzione del Comitato ordine e sicurezza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Palermo, 19 set. (Adnkronos) – Leviaai pm che rappresentano l'accusa nel processoche vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio, sono finite sul tavolo delper l'e lache si è riunito in Prefettura. A portaredel Prefetto la situazione è il procuratore generale Lia Sava, "come prevede la prassi", fanno sapere. I pm sono Marzia Sabella, il procuratore aggiunto e Calogero Ferrara e Giorgia Righi. Dopo la richiesta a sei anni di condanna per Salvini suisono state centinaia i messaggi diall'indirizzo dei magistrati.