Mélenchon urla al golpe perché Macron applica la costituzione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024) “, destitution!” è il titolo mozione cavalcata dal leader della France Insoumise, che ha già raccolto (mentre scrivo) trecentoventimila firme online. Jean-Lucargomenta infatti che il presidente francese abbia dato avvio a una deriva autoritaria senza precedenti nei sistemi parlamentari, e sia pertanto colpevole di un colpo di mano; è la prosecuzione della campagna – molto fortunata nelle piazze, meno negli effetti concreti – “, démission!”, con cui il popolo di sinistra-sinistra richiedeva che il presidente abbandonasse l’Eliseo in quanto non più espressione della maggioranza dei francesi. Ora la petizione online arriverà in parlamento, dove non ha speranze poiché i socialisti hanno già annunciato che non la voteranno.