Maltempo a Bergamo terminata la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti

(Di giovedì 19 settembre 2024). Oggi, giovedì 19 settembre, Aprica ha terminato ladilasciati a bordo strada adopo l’ondata diche ha colpito la città tra domenica 8 e lunedì 9 settembre. Da diversi giorni non si segnalano piùinfangati causati dall’alluvione: i cittadini che devono ancora smaltirepossono recarsi autonomamente all’isola ecologica di via Goltara. Il Comune invita i residenti a non depositarea bordo strada. Nelle prossime settimane, quando la piattaforma ecologica tornerà a pieno regime, Aprica riprenderà il servizio disu appuntamento, contattando il numero verde 800437678, attivo dal lunedì al sabato mattina.