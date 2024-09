Maltempo | 10 sfollati a Pontesasso di Fano Statale Adriatica inondata d' acqua e fango

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Pesaro e Urbino), giovedì 19 settembre 2024 – Sono stati 50,2 i millimetri di pioggia caduti stamattina in città, mettendo in allarme soprattutto i cittadini che risiedono nelle vicinanze del Torrente Arzilla, che nella notte è esondato in due punti: nella zona industriale di Mombaroccio e a Novilara, mettendo sott'il Locale Atipico Ciavarini. Ora ilsta dando tregua alla città, permettendo di risolvere molte situazioni. Ma si contano diecidi. Si tratta di 2 famiglie, senegalesi, 6 i bambini, andranno nei container della protezione civile in zona aeroporto. Qui Mombaroccio “Continua a piovere in maniera leggera, fortunatamente - dice Emanuele Petrucci sindaco di Mombaroccio -. Abbiamo riaperto tutte le strade comunali e provinciali.