Malore e ricovero in ospedale ore d’angoscia in casa Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 19 settembre 2024)in. Sono oreinvisto quello che è successo. Ecco di chi parliamo Orain. Ma non solo, in tutto il Circus della Formula Uno. Sì, perché dopo il Gran Premio di Baku, il papà di Sergio Perez, messicano della Red Bull, si è sentito male. Ed è stato immediatamente ricoverato. Una fase della gara di Baku (Lapresse) – Ilveggente.itSecondo la ricostruzione che è stata fatta da formulapassion.it, il papà del pilota ha avvertito unnei secondi immediatamente successivi all’incidente che il figlio ha avuto con Sainz della. La diagnosi parla di pre-infarto, quindi forse è stato tutto preso in tempo.