Maifredi | Conte in testa ma ha vinto partite che non doveva vincere Juventus o Napoli? Rosa bianconera più competitiva ma…

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’ex allenatore analizza la rivalità train occasione del big match di sabato all’Allianz Stadium. In un intervento durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, l’ex allenatore Gigiha offerto un’analisi approfondita sulla situazione attuale della Serie A, concentrandosi in particolare sulle performance di Antonioe Thiago Motta.ha sottolineato che, sebbenesia attualmente davanti ai bianconeri, le sue vittorie non sempre sono state prevedibili. “è inma hache non. Dall’altra parte c’è un gioco nuovo. Giudicarli ora dopo 4non è ideale.si basa su un’ottima difesa e su ripartenze micidiali, l’altro vuole ripartire dal basso e sta adottando un modo di giocare che si basa molto sulle fasce. E questo può incidere positivamente.