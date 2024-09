Louis Vuitton Cup 2024 a che ora Luna Rossa-American Magic oggi giovedì 19 settembre | orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alle 14:10 e alle 15:11 di19, sono in programma le ultime regate di semifinale trainCup, il torneo di selezione della sfidante di New Zealand in America’s Cup, che vede Ineos Britannia già qualificata in finale dopo il successo 5-2 su Alinghi. Ultimo match point per il team italiano che si trova avanti 4-3 dopo aver dilapidato nei giorni scorsi il vantaggio di 4-0. La giornata di ieri è stata disastrosa perche ha perso due match race su due rimediando la rottura di un sistema di controllo della randa. “Lo sport è così, ma non è cambiato niente, le barche sono tirate al limite e purtroppo può succedere un incidente del genere.