Londra condanna escalation in Libano

(Di giovedì 19 settembre 2024) 22.55 Il governo britannico si dichiara "profondamente preoccupato per l'della tensione e per le vittime civili in". Lo ha scritto sul suo profilo X il ministro degli esteri David Lammy dopo avere avuto un colloquio col premier libanese Najib Mikati. Secondo Lammy c'è bisogno di "una soluzione negoziata per ripristinare la stabilità e la sicurezza lungo la linea blu" al confine israelo-libanese. Lammy ha anche sollecitato i cittadini britannici a lasciare iltemendo un rapido peggioramento dalla situazione.