L’inquinamento luminoso aumenta il rischio di ammalarsi di Alzheimer? La risposta degli scienziati

(Di giovedì 19 settembre 2024) Che l’esposizione alla luce dello smartphone, del tablet o di qualsiasi altro dispositivo elettronico disturbi il sonno la notte era nota da tempo. Ma ora uno studio del Rush University Medical Center di Chicago ha dimostrato che anche l’esposizione alla luce che dall’esterno filtra nelle finestre può esseresa e che, quindi, dormire con le persiane aperte è una brutta abitudine. I risultati del lavoro, pubblicato sulla rivista Frontiers in Neuroscience, mostrano infatti che dormire quando le luci dei lampioni o quelle delle insegne al neon entrano dalle finestreildidi, soprattutto nelle persone con meno di 65 anni d’età. Nello studio i ricercatori hanno analizzato le mappe delin 48 stati, divisi in 5 gruppi in base all’intensità della luminosità notturna.