L’influencer e la Francigena nozze con lo zaino in spalla Un’esperienza unica

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gambassi Terme (Firenze), 19 settembre 2024 – La prenotazione è arrivata confusa tra tante altre. E quando i promessi sposi si sono presentati alla reception, è iniziata la festa. Un soggiorno inaspettato all’ostello Sigerico di Gambassi Terme. In otto, un gruppo di pellegrini speciali, hanno raggiunto la ventesima tappa della via(il primo tratto, da San Miniato) per intraprendere un viaggio insolito: quello verso il matrimonio di due di loro. I protagonisti di questa storia sono la content creator fiorentina Irene Colzi (nota sui social come Irene’s Closet) e il marito Giovanni. Trentasette anni lei, esperta di moda e viaggi e 36 lui, la coppia dopo aver girato il mondo ha scelto di convolare ain Toscana marciando per 200 chilometri prima di raggiungere la meta e pronunciare il fatidico “sì”.