Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 19 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di192024: Ariete Una bella coincidenza e un felice presagio, Luna nel segno è un saluto all'estate ed è già un benvenuto all'autunno, che inizia domenica con un'altra Luna positiva per voi. Usate le facilitazioni che porta Mercurio, importante per voi e per la famiglia. Possono ritornare problemi coniugali per educazione o mantenimento dei figli, ma anche con soci e collaboratori non c'è una immediata intesa. Ma non dovete rimandare le decisioni troppo in là, Marte provoca reazioni esagerate. Toro In questo anno uraniano, voi ne sapete qualcosa perché lo avete sulla vostra testa da qualche anno, la gente è portata più a criticare che non a stimolare il prossimo.