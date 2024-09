Jannik Sinner e l’auto che fa discutere | sapete quanto vale la sua Audi?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 19 settembre 2024)s’è fatto vedere con unaedizione limitata: il suo valore è folle. Maè ricco il numero 1 al mondo?, il numero uno del tennis mondiale, ha recentemente fatto parlare di sé non solo per le sue prestazioni sportive ma anche per un lusso che si è concesso: unaRS6 ABT Legacy Edition. Residente a Montecarlo,ha scelto un’auto che riflette il suo status, targata nella città monegasca. Questa automobile non è solo un mezzo di trasporto ma un vero e proprio simbolo di esclusività, essendo una edizione limitata con soli 200 esemplari prodotti.è il numero uno al mondo (e lo si vede dai guadagni) – Foto Ansa – notizie.comIl tennista ha atteso un anno prima di poterla guidare a causa delle numerose personalizzazioni richieste, tra cui un sistema propulsivo potenziato a 760 CV e aggiunte estetiche in fibra di carbonio.