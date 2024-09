Incidente al salone dell’auto di Torino il due volte campione del mondo Miki Biasion | La Lancia 037 è per i piloti non può guidarla chiunque

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 19 settembre 2024) «Quella della signora è stata una distrazione, avrebbe dovuto andare più piano. Ma attorno a questa situazione è stato montato un caso spropositato». Il duedeldi rally, classe 1958, spiega così l’di domenica 15 settembre in piazza San Carlo a. La pilota non professionista Barbara Riolfo è stata denunciata per lesioni colpose: la037 che guidava è andata a finire contro le transenne del circuito ferendo almeno 12 persone. Quella stessavenne portata al successo dache aggiunge: «È una macchina da gara costruita apposta per le competizioni ela affidava aprofessionisti. La macchina da competizione non è una vettura rivolta a guidatori di tutti i giorni o perinesperti».