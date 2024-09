In COPPA italia In vendita i biglietti per la gara di Torino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’attenzione dell’Empoli è rivolta alla sfida di domani a Cagliari di campionato, ma all’orizzonte c’è già la trasferta didi martedì prossimo alle 21 per i sedicesimi dicontro i granata dell’ex Walukiewicz. I tifosi azzurri possono infatti già acquistare iper il settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande, al prezzo di 10 euro su www.vivaticket.com e nei puntiVivaticket autorizzati. Per Empoli, inoltre, i tagliandi sono disponibili pure presso l’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona. Laterminerà lunedì prossimo alle 19. Idel settore ospiti non saranno innelle biglietterie dello stadio il giorno della partita, quindi è inutile recarsi asprovvisti di tagliando.