Il Pinguino torna a Gotham | l’atteso spin-off di The Batman debutta su Sky e NOW

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il, uno dei più iconici e inquietanti antagonisti diCity,sul piccolo schermo in una nuova veste, pronta a conquistare il pubblico con la sua astuzia e crudeltà. The Penguin, atteso-off del fortunato blockbuster "The" diretto da Matt Reeves, farà il suo debutto il 20 settembre in esclusiva su Sky e NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. Protagonista assoluto della serie è Colin Farrell, candidato al premio Oscar, che riprende il ruolo di Oswald Cobblepot, meglio conosciuto come il, già interpretato con grande successo nel film del 2022. La serie, composta da otto episodi, è una nuova incursione nell'universo oscuro e spietato diCity, dove la lotta per il potere diventa sempre più feroce.