Il boom del volo green al salone Air mobility show alla fiera di Roma

(Di giovedì 19 settembre 2024) Entro il 2050 in Europa saranno immatricolati almeno 5mila nuovi aerei con motori elettrici o a idrogeno, che potrebbero diventare 23mila potenziando le politiche di sostegno alle tecnologie sostenibili nel settore dell'aviazione. Ciò consentirebbe, a metà di questo secolo, una riduzione dal 12 al 31% delle emissioni di carbonio nell'atmosfera per i collegamenti aerei a breve e medio raggio tra i Paesi europei. E' quanto prevede la Alliance for Zero-Emission Aviation (AZEA), alleanza pubblico-privata creata nel 2022 dCommissione Europea per coordinare gli sforzi degli attori dell'industria aerea verso la decarbonizzazione.