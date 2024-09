GF Jessica Morlacchi rivela gli effetti della chirurgia estetica | Non respiro

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) La diciottesima edizione del Grande Fratello ha preso il via da poco meno di una settimana, ma è bastato qualche giorno per riconoscere i personaggi destinati a catalizzare l’attenzione del pubblico. Nella prima puntata di lunedì 16 settembre, largo spazio è stato riservato alla nuova concorrente. Con grandi successi musicali alle spalle legati al nome dei Gazosa da ragazzina e più recenti partecipazioni a programmi Rai di successo, la 37enne romana si è lanciata in un’esperienza nuova ma chiaramente nelle sue corde. La grande ironia che contraddistingue la cantante, l’ha già resa la protagonista di esilaranti siparietti orchestrati alla perfezione da Alfonso Signorini, che l’ha messa di fronte alla possibilità di commentare gli uominicasa.