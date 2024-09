Gessi rossi è arrivato il via libera Stoccaggio nell’ex bacino Solmine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) SCARLINO (Grosseto) Era un viaatteso da tutti. Soprattutto dai lavoratori che, mese dopo mese, vedevano la possibilità di tornare operativi come una chimera. Il Consiglio comunale di Scarlino ha infatti approvato all’unanimità la variante urbanistica per lopermanente deicon inserimento del terreno nel patrimonio comunale nella zona dell’ex "fanghi". Un terreno che sarà soggetto ad alienazione e la vendita progressiva per lotti attraverso una procedura pubblica alla Venator, la multinazionale che sta cercando una soluzione per lo scarto della lavorazione del biossido di titanio che viene prodotto al Casone. La nuova discarica, il cui costo di realizzazione si aggira intorno ai tre milioni di euro, potrà garantire il recepimento dei fanghi di risulta del biossido di titanio per non più di tre anni.