Francia pronto il nuovo governo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 19 settembre 2024) 18.27 Il primo ministro francese, Michel Barnier, si recherà dal presidente Emmanuel Macron nell'ambito dei preparativi per il debutto del. L'arrivo di Bernier all'Eliseo è atteso per le 19. L'annuncio della squadra dicomposta da 38 ministri, non è attesa prima di venerdì, anche se il quotidiano Le Monde non aveva escluso che potesse arrivare anche oggi. Il primo discorso di politica generale delpremier davanti all'Assemblea nazionale è previsto per il 1 ottobre.