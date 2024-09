Fine settimana con la festa del ciclismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Conto alla rovescia per la quarta edizione della "5Mila Marche", la manizione cicloturismo delle Marche che sarà ospitata nel weekend a Porto Recanati. Da domani fino a domenica, ci saranno iniziative e gare dedicate agli appassionati della bici, che potranno pedalare dalle spiagge della Riviera del Conero per poi raggiungere le vette maestose dei Monti Sibillini. L’iniziativa è stata presentata ieri in municipio, alla presenza del sindaco Andrea Michelini, del vicesindaco Giuseppe Casali e di Andrea Tonti, presidente del comitato organizzatore 5 Mila Marche. Quest’anno le prove ciclistiche da scegliere saranno quattro: 5mila Extreme, Granfondo 5mila, 5mila Gravel e 5mila Bike & Family. "Avremo oltre 1.500 iscritti – ha spiegato Tonti –. In realtà, a noi non interessano n tanto i numeri quanto la qualità dei partecipanti e le iscrizioni sono in crescita da fuori regione.