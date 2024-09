Festa al parco Inclusione e giochi per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’sociale, dando un messaggio di pace e cooperazione. Torna a Certaldo la quinta edizione delladelInclusivo Libera, in programma sabato dalle 16 alle 20 nell’area verde di via Agnoletti a Certaldo in occasione della Giornata Internazionale della Pace. Quattro ore ricche di attività,e laboratori gratuiti e aperti a tutte e. L’associazione Genitori e Amici dell’Istituto comprensivo farà giocare i presenti con le scatole sensoriali per grandi e piccini di Tattomania.