È morto lui Terribile incidente in autostrada poi si scopre l’identità della vittima

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lutto in Italia, l’ex amministratore delegato di alcune delle aziende italiane più famose del mondo, è tragicamente deceduto il 18 settembre 2024 a seguito di unstradale avvenuto lungo l’A15, nei pressi di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. L’uomo, 61 anni, originario di Salerno e residente a Milano, ha perso il controllosua automobile sportiva, schiantandosi contro il guardrail. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. >> Meteo Italia, tempesta sulla città: strade trasformata in fiumi di fango Petrone era una figura di spicco nel panorama imprenditoriale italiano, avendo ricoperto ruoli di alta responsabilità in diverse aziende di rilevanza nazionale e internazionale. La sua carriera è iniziata in gruppi prestigiosi come Telecom Italia, Ferrero, Unilever e Sara Lee Corporation.