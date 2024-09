Costellazione Galileo si rafforza Due nuovi satelliti lanciati con SpaceX

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il sistema di navigazione satellitare europeoallarga la famiglia con il lancio di due, portando il totale dellaa 32 unità . Questisono stati messi in orbita però grazie a un razzo Falcon 9 della, partito dal Kennedy Space Center in Florida. Questo evento segna il tredicesimo lancio del programma, il cui obiettivo principale è garantire una maggiore robustezza e resilienza del sistema. I due, identificati come FM26 e FM32, sono ora in fase di avvicinamento alla loro orbita finale, posizionata a 23.222 km dalla Terra, dove verranno sottoposti a test prima di essere pienamente operativi. Con l’aggiunta di queste unità ,si avvicina a completare la suanella configurazione prevista, comprendenteoperativi e di riserva su ogni piano orbitale.