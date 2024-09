Costacurta | Col Milan ci sarà un’Inter altrettanto carica E il merito è di Inzaghi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo aver detto la sua su Manchester City-Inter, Alessandropassa subito in rassegna il derby di domenica sera. L’ex calciatore, tra l’altro del, pensa alle scelte di Simone. ESIGENTE – Alessandrointerviene su Sky Sport 24 per commentare quanto visto nella sfida d’esordio in Champions League dei nerazzurri: «Io dall’Inter mi aspetto sempre tanto. Il Manchester City è forse la squadra più forte al mondo nei recuperi dai contropiedi avversari. Ma l’Inter, oltre a fare una buona difensiva nella propria metà campo, frenava continuamente le ripartenze pericolosissime del Manchester City. Secondo me questo vuol dire essere una delle squadre più forti d’Europa».