CM com – Lazio Fabiani risponde a Luis Alberto | Le sue sono nefandezze di chi soffre della sindrome del beneficiato|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 19 settembre 2024) 2024-09-19 19:54:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Arriva a distanza di 24 ore la risposta del ds, Angelo, alle parole di. Il direttore sportivo biancoceleste, intervenuto oggi ai microfoni dei media ufficiali del club, ha rispedito al mittente le accuse pesanti che il calciatore spagnolo aveva rivolto alla dirigenza del club capitolino, rea – a suo dire – di “non parlare in faccia” e di non avere “niente di pulito”. “C’è poco da commentare, finiremo per essere uguali a talune persone che affermano delle idiozie, delle stupidaggini e delle. In taluni di questi soggetti vige larancorosa del beneficiato o del bonificato, per cui la chiuderei qui”.