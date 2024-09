Chi è Enrico Melozzi | la carriera vita privata e l’incidente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024), in arte Melox, è nato a Teramo il 22 giugno del 1977 e ha 44 anni. Il compositore, violoncellista, direttore d’orchestra e produttore discografico italiano ha cominciato a studiare pianoforte all’età di 8 anni, per poi decidere di dedicarsi al canto lirico. Successivamente, dopo essersi diplomato in violoncello, è diventato assistente di Michael Riessler nel 1999 e ha avuto la possibilità di lavorare con importanti musicisti come Sabine Beyer, Paolo Fresu e Simon Stockhausen. Nel 2002,si è trasferito a Roma e ha debuttato come direttore d’orchestra con l’opera Oliver Twist all’Auditorium Parco della Musica. Nel corso della sua, ha composto numerose colonne sonore per lungometraggi, cortometraggi e spettacoli teatrali.