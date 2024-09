Cari Friedkin ma perchè non parla mai nessuno? Alcune domande possibili

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – Facciamo due conti: da quando ihanno ereditato la Roma dalle mani di James Pallotta, sono passati ben 4 allenatori. In ordine Paulo Fonseca, Josè Mourinho, Daniele De Rossi e, in ultimo, Ivan Juric. Ognuno con la sua storia, le sue caratteristiche e le sue volontà. Ma c’è un minimo comun denominatore che li accomuna tutti: non sono solo allenatori ma, di fatto, gestiscono la comunicazione, rispondono alledei giornalisti inerenti a questioni societarie, sono chiamati a rispondere di eventuali torti subiti sul campo. Già,oltre agli allenatori, a Trigoria nonmai. Quasi tutti i tifosi, tranne coloro che hanno avuto la pazienza di andare a cercarsi qualche video su YouTube, non hanno ancora avuto il piacere di sentire le voci di Dan e Ryan, padre e figlio.