Calcio serie D | girone C Villa Valle sprecone Il Brusaporto trova il pari nel recupero

(Di giovedì 19 settembre 2024) BERGAMO Turno infrasettimanale tra luci e ombre per le lombarde delC, che ora vede il Campodarsego (vittorioso) al comando e a punteggio pieno dopo il pareggio del, fermato in casa dal Cjarlis Muzane sul risultato di 1-1. I bergamaschi did’Almè erano passati in vantaggio nel finale di primo tempo con Zaccariello e sfiorato il raddoppio con Ferrario, per poi essere raggiunti pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo. Mercoledì di festeggiamenti, invece, per il Caravaggio, che grazie ad un uno-due a pochi minuti dall’intervallo firmato Bernacchi-Liberati, neutralizza con un netto e meritato 2-0 il Lavis, unica squadra ancora a zero punti.