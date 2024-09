Attacchi israeliani contro Hezbollah in Libano l’operazione degli 007 | Dispositivi manomessi in Iran il Mossad sfrutta i dissidenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) ?????L’uomo che incon il suo staff di agenti segreti sventò l’11 settembre italiano previsto con un attacco esplosivo alla nostra ambasciata ha le idee molto chiare su come Israele è riuscito a portare a terminedei cercapersone e dei walkie-talkie esplosivi. Marco Mancini, già capo delspionaggio italiano, il duplice attacco ha ottenuto il risultato previsto o è un atto dimostrativo? “Dal punto di vista dell’intelligence israeliana è un grande risultato con obiettivi precisi nel mirino. Gli atti dimostrativi sono già iniziati da tempo, basta rileggere la cronaca recente”. epaselect epa11610016 An ambulance arrives at the American University of Beirut Medical Center (AUBMC) after an incident involvingmembers’ wireless devices in Beirut, Lebanon, 17 September 2024.