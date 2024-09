Alluvione a Lugo | qual è la situazione dei fiumi e quanti sono gli sfollati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Ravenna), 19 settembre 2024 – Torna l’incubo dell’in provincia di Ravenna e anche a. Le violente e continue piogge che da martedì sera stanno cadendo copiosamente sulla Romagna e su parte dell’Emilia, stanno provocando l’esondazione deie colpendo le stesse zone del disastro del 2023. Il Senio ha rotto l’argine a Cotignola ed è fra le situazioni più critiche, come dice la presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo dal punto stampa che sta tenendo in viale Aldo Moro. La piena del Santerno in diminuzione Astate evacuate circa 1000 persone. La sindaca Elena Zannoni in un post sui social aggiorna che che “la piena del Santerno sta passando all’altezza di San Bernardino, ha raggiunto il suo massimo ed è ora in diminuzione, si riduce quindi la fase di allerta sulle frazioni disituate sull’asta del fiume Santerno".