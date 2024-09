Agatha All Along | ecco cosa i primi due episodi hanno rivelato sul destino di Scarlet Witch

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 19 settembre 2024)AllduesuldiCon l’arrivo su Disney+ diAll, emergono nuovi dettagli sui personaggi e vicende legati a questo progetto, a partire dalladi Elisabeth Olsen. In WandaVision, Wanda Maximoff è finalmente diventatadopo cheHarkness ha fatto capire alla Vendicatrice quanto sia realmente potente. Corrotta in seguito dal Darkhold, Wanda si scatena nel Multiverso alla ricerca dei figli che ha perso quando l’Hex che circondava Westview è caduto. Questo percorso oscuro l’ha portata a distruggere ogni copia di quel libro (in ogni realtà) e a seppellirsi sotto il Monte Wundagore.