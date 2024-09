Addio alla pista d’atletica e non solo l’architetto allo scoperto sul nuovo Maradona | quante novità!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024)Gino Zavanella ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica, confermando l’incontro ormai prossimo con il presidente Aurelio De Laurentiis per il restyling del Diego Armando. Sono settimane importanti per le sorti dello stadio Diego Armando. Qualcheè stata pre annunciata dal presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’incontro per la presentazione di Sorgesana comesponsor del club partenopeo. La volontà è accelerare sul fronte restyling dell’impianto di Fuorigrotta: l’obiettivo è di adeguarlo in vista dei Campionati Europei del 2032. Anche il Governo vuole che Napoli sia tra le cinque città ospitanti, malgrado il pressing da parte di Bologna che, in caso di forfait da parte della città partenopea, sarebbe pronta a subentrare.