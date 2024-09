7 palette di ombretti che ti traghetteranno nell’autunno inverno 2024-2025

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di giovedì 19 settembre 2024) La stagione autunnaleporta con sé unadiche unisce calore, profondità e un tocco di novità, seguendo le tendenze del mondo beauty. Le tonalità spaziano dai classici colori autunnali, come i marroni terrosi e i dorati, fino a sfumature inaspettate, come verdi scuri, viola intensi e tocchi metallici. Vediamo le principaliche andranno di moda quest’anno. 1. Tonalità terrose e neutre Lecon colori ispirati alla natura autunnale sono sempre un must. I marroni caldi, i beige e i nude rappresentano una base perfetta per creare look sofisticati e naturali. I colori chiave di questesono il marrone cioccolato, il caramello, il beige, il taupe e il terracotta. Questi colori neutri e caldi sono facili da abbinare e ideali per look da giorno, donando profondità agli occhi senza essere eccessivamente appariscenti.