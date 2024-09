Ue Crippa Lega | Solidarietà a Vannacci meritava di essere vicepresidente Patrioti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "ha preso 580mila preferenze, è una persona che dice cose vere, dal nostro punto di vista, che in tanti pensano e non hanno il coraggio di dire. Secondo mepoteva e doveva fare il". Così Andrea, vicesegretario della, ai cronisti all'esterno della Camera dei Deputati in merito alla decisione del gruppo europeo 'per l'Europa' di sospendere il generale Roberto, eletto all'Europarlamento con il Carroccio, dalle funzioni didel gruppo. "Cercheremo di parlare con gli alleati in Europa e risolvere questa situazione. Onore e, che non sidisospeso da", prosegue