Totò Schillaci Cenerentola e la mezzanotte che arriva sempre troppo presto

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ognuno mette in campo quel che è, alla fine e il football, sul piano individuale, è tutto qui. Ogni calciatore è la somma di ambizione, sogni, rabbia, polvere mangiata, in qualche caso fame (nonin senso solo figurato), dunque non è un caso, non può essere un caso che quasi tutti i campioni provengano da famiglie umili, in qualche caso da contesti sociali poverissimi. L’emozione totale, geograficamente indistinta dalle Alpi a Mazara del Vallo che ha accompagnato la scomparsa prematura dici dice qualcosa. E’ una partecipazione riservata solo ai grandissimi, alle icone del Paese: Riva, Vialli, Scirea, tutti uniti sotto un medesimo comune denominatore: si tratta(va) di ragazzi provenienti dalla provincia che hanno tradotto la propria voglia dire in cifra tecnica, agonistica.