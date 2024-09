Tenta di investire un carabiniere per guadagnarsi la fuga inseguito ed arrestato in provincia di Latina Il militare salvo per miracolo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Questa mattina, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) di Terracina hanno tratto in arresto un cittadino tunisino, classe 2002, residente a Lenola, per resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo stesso è stato deferito, insieme a un altro cittadino tunisino, classe 1996, domiciliato a, per concorso in ricettazione e possesso di chiavi alterate o grimaldelli. L’inseguimento L’arresto è avvenuto in seguito a un rocambolesco inseguimento iniziato quando il 22enne, alla guida della sua autovettura con a bordo il complice, ha ignorato l’alt imposto dai militari,ndo diuno di loro. Solo la prontezza delha evitato l’impatto, e i due sono stati inseguiti per diversi chilometri.