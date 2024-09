Spacciava in pieno centro città | arrestato droga sequestrata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Miliitari del Comando Provinciale di Avellino, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno tratto in arresto un cittadino gambiano, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e, nel medesimo contesto, segnalato alla locale Prefettura un cittadino afgano per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Avellino notavano all’interno dei giardinetti della centralissima piazza Kennedy un continuo via vai di soggetti extracomunitari che interagivano tra di loro in modo sospetto.