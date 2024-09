Sabrina Salerno choc la notizia sul tumore gela i fan

Leggi tutta la notizia su tvzap

ha lasciato tutti senza parole con un drammatico annuncio dall'ospedale. La cantante ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di. () , l'annunciodall'ospedale «Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria ()»: con queste parole la cantante, showgirl e attriceha voluto rendere nota la sua battaglia con una terribile malattia. La frase, pubblicata in un post sul social Instagram, è stata accompagnata da uno scatto in cui si mostra con la flebo nel braccio sullo sfondo dell'ospedale di Treviso. Il volto affaticato, ma illuminato da un accenno di sorriso per rassicurare i fan della propria forza.