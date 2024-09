Negli omicidi di quest’estate si affaccia lo spettro del nichilismo | è tempo di riempire il vuoto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) di Giulio Di Donato La fine dell’estate 2024 è stata sconvolta da due tragici episodi di cronaca nera: l’o della giovane Sharon Verzeni e la strage familiare di Paderno Dugnano. Manca il movente in entrambi i casi, ovvero un insieme di motivazioni forti alla base della furia omicida. Si tratta di gesti apparentemente gratuiti, dettati – così pare – da una condizione di estrema aridità affettiva e spirituale. Anche stavolta è stato scandagliato il contesto familiare per cercare lì l’origine del male, e la battaglia delle opinioni si è, in certi casi, nuovamente polarizzata tra rimpianto nostalgico di modelli passati e la critica della famiglia tradizionale in quanto tale.