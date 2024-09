Morte Schillaci un minuto di silenzio su tutti i campi e il cordoglio del mondo dello sport

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A 59 anni è morto Totò, eroe di Italia ’90 e leggenda del calcio italiano. In sua memoria, così come comunicato dalla Figc, verrà osservato undi raccoglimento prima delle gare dionati in programma nel prossimo fine settimana. E il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è tra i primi a ricordare la figura dell’attaccante palermitano: “Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa, resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano. Totò è stato un grande calciatore, simbolo tenace di volontà e di riscatto, ha saputo emozionare i tifosi azzurri perché il suo calcio sapeva di passione. E proprio questo spirito indomito lo ha fatto apprezzare dae lo renderà immortale”.