Meloni | Fiduciosa sulla crescita +1% a portata di mano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA – “Sonoche si possa fare qualcosa di meglio rispetto alle previsioni della Commissione: continuo a ritenere che il +1% del Pil sia adisoprattutto dopo i primi due trimestri, ogni trionfalismo sarebbe infantile ma non era scontato dopo anni trascorsi in fondo alle classifiche”. Così la presidente del Consiglio Giorgiaall’assemblea di Confindustria. “Sono d’accordo con Orsini, lo ringrazio per essere stato molto chiaro su questo, sui risultati disastrosi frutto di un approccio ideologico del green deal europeo: decarbonizzazione al prezzo di deindustrializzazione, ha detto, è una debacle, è così”, ha detto ancora la premier, confermando “l’impegno per correggere queste scelte”. Parlando dellavra, la premier ha spiegato la ratio dietro agli aiuti alle famiglie numerose: “Voglio essere abbastanza chiara.