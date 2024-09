L' orario giusto in cui cenare per non accumulare massa grassa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Chiedersi a che oranon è un'idea balzana, se l'obiettivo è assecondare i ritmi circadiani che regolano il nostro organismo con vantaggi provati in termini di salute, energia, perdita di. Sul tema è particolarmente edotto Stefano Santori, a breve direttore scientifico del primo Master italiano in Biohacking coach riconosciuto dal Miur, destinato a operatori sanitari e personal trainer (corsi in presenza a Roma, partenza in dicembre, nove mesi di lezioni, info@mindsetbiohacking.it). Ed è quindi a lui che ci siamo rivolti senza indugio per capire chi, sull'del pasto serale, ha ragione: i trentini, per dire, che si mettono a tavola intorno alle 19, o i siciliani, che specie in estate spesso sforano le 21? Un pasto a rischio «Si tratta di abitudini locali spesso condizionate dalla temperatura e, soprattutto, dall'in cui il sole tramonta», spiega.