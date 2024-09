Lo zio Carlo e il discorso del rabbino di Gerusalemme

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pur di far diventare virale un contenuto certa gente sui social è disposta a tutto, anche a mentire, e come abbiamo già ripetuto più e più volte mentire per sostenere una causa in cui crediamo è un’arma a doppio taglio. Oggi parliamo di un video che ci è stato segnalato e che sta circolando sia su TikTok che su altri canali social, questo: Nel video vediamo un signore, italiano, tale @ziopartenopeo su TikTok, spiegarci che quello che segue alla sua introduzione di pochi secondi è “ilche ildiha fatto ai suoi seguaci inerentemente al popolo palestinese”, un video che dovrebbe farci capire, se non direttamente la malvagità degli israeliani, quella che dovrebbe essere la presa di posizione pubblica di autorità religiose di un certo peso.